Агенти "Атеш" розкрили ключові позиції російської ППО на аеродромі в Криму

Українські партизани з руху "АТЕШ" провели розвідку на території аеродрому Кача в окупованому Криму та виявили ключові військові об’єкти росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
За даними руху, на території аеродрому розміщено важливі радіолокаційні системи, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1", РЛС "Подльот" та РЛС П-18-2.
Аеродром Кача є ключовим вузлом ВКС РФ в окупованому Криму. Тут розміщено ударну авіацію 318-го полку, командні пункти, логістику та радіолокаційні комплекси. Ці системи прикривають південний захід півострова та забезпечують координацію авіаударів Україною.
Партизани нагадали, що за останні місяці по аеродрому вже завдавалися удари у травні, липні та в ніч з 23 на 24 липня. У результаті атак фіксувалися вибухи та руйнування в районі Качи та Орловки.
"Це не фінал - нові удари по летовищу Кача лише питання часу. Отримані нами дані передано Силам оборони України", - йдеться у повідомленні.
Партизани розвідали аеродром Кача в Криму (t.me/atesh_ua)
Це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Його використовують для ближнього прикриття об’єктів від повітряного нападу. Він може захищати об’єкт від наземних та надводних загроз.
"Панцир-С1" було створено у 1994 році, а потім модернізували. Наприкінці 2012 року його взяли на озброєння російської армії.
Це відносно нова радіолокаційна станція росіян. На озброєння російської армії її почали постачати у 2015 році. Вартість станції понад 700 млн рублів або понад 5 млн доларів.
Цю систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.
Є російською мобільною двокоординатною радіолокаційною станцією (РЛС) метрового діапазону, яка є модернізацією РЛС П-18.
Вона призначена для виявлення та супроводу повітряних об'єктів, визначення їх координат та державної приналежності, а також може працювати в умовах активних перешкод.
У ніч на 2 травня окупований Крим масовано атакували ударні безпілотники. У районі військових аеродромів чути вибухи, активно працювала ППО і зафіксовано пожежі.
Так, потужні вибухи і черги було чути в районі аеропорту Сімферополя, а також біля військових аеродромів "Кача" і "Бельбек" у Севастополі, в Саках, Новофедорівці, Джанкої.
Ввечері 23 липня у тимчасово окупованому Криму також лунали вибухи.
Атаку підтвердив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв. За його словами, ППО нібито знищила шість дронів. Три з них - у районі аеродрому "Кача".