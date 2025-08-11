UA

Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Агенти "Атеш" розкрили ключові позиції російської ППО на аеродромі в Криму

Фото: "Атеш" розкрили ключові позиції російської ППО на аеродромі в Криму (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Українські партизани з руху "АТЕШ" провели розвідку на території аеродрому Кача в окупованому Криму та виявили ключові військові об’єкти росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

За даними руху, на території аеродрому розміщено важливі радіолокаційні системи, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1", РЛС "Подльот" та РЛС П-18-2.

Аеродром Кача є ключовим вузлом ВКС РФ в окупованому Криму. Тут розміщено ударну авіацію 318-го полку, командні пункти, логістику та радіолокаційні комплекси. Ці системи прикривають південний захід півострова та забезпечують координацію авіаударів Україною.

Партизани нагадали, що за останні місяці по аеродрому вже завдавалися удари  у травні, липні та в ніч з 23 на 24 липня. У результаті атак фіксувалися вибухи та руйнування в районі Качи та Орловки.

"Це не фінал - нові удари по летовищу Кача лише питання часу. Отримані нами дані передано Силам оборони України", - йдеться у повідомленні.

 

Партизани розвідали аеродром Кача в Криму (t.me/atesh_ua)

"Панцир-С1"

Це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Його використовують для ближнього прикриття об’єктів від повітряного нападу. Він може захищати об’єкт від наземних та надводних загроз.

"Панцир-С1" було створено у 1994 році, а потім модернізували. Наприкінці 2012 року його взяли на озброєння російської армії.

РЛС "Подльот"

Це відносно нова радіолокаційна станція росіян. На озброєння російської армії її почали постачати у 2015 році. Вартість станції понад 700 млн рублів або понад 5 млн доларів.

Цю систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.

РЛС П-18-2

Є російською мобільною двокоординатною радіолокаційною станцією (РЛС) метрового діапазону, яка є модернізацією РЛС П-18.

Вона призначена для виявлення та супроводу повітряних об'єктів, визначення їх координат та державної приналежності, а також може працювати в умовах активних перешкод.

Атака дронів на Крим

У ніч на 2 травня окупований Крим масовано атакували ударні безпілотники. У районі військових аеродромів чути вибухи, активно працювала ППО і зафіксовано пожежі.

Так, потужні вибухи і черги було чути в районі аеропорту Сімферополя, а також біля військових аеродромів "Кача" і "Бельбек" у Севастополі, в Саках, Новофедорівці, Джанкої.

Ввечері 23 липня у тимчасово окупованому Криму також лунали вибухи.

Атаку підтвердив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв. За його словами, ППО нібито знищила шість дронів. Три з них - у районі аеродрому "Кача".

КримпартизаныВійна в Україні