UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Агента ФСБ засудили до 15 років в'язниці за коригування ударів по Києву

Архівне фото: Агента ФСБ засудили до 15 років в'язниці за коригування ударів по Києву (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Агент ФСБ коригував ракетні удари росіян по Києву. Його засудили до 15 років в'язниці за держзраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

Як встановило розслідування, зловмисник приховано фотографував будівлі Служби безпеки та ЗСУ, а також фіксував номери службового транспорту на паркінгах оборонних відомств.

Крім того, він передавав агресору координати ключових теплогенеруючих підприємств, які забезпечують опаленням цивільну інфраструктуру.

За кожне виконане завдання агент ФСБ отримував від свого російського куратора до 10 тисяч гривень. Кошти надходили на криптовалютні гаманці та банківські картки, оформлені на підставних осіб.

Хто виявився зрадником

За даними слідства, пособником агресора є 32-річний продавець "вуличної їжі", який після окупації Херсона переїхав до столиці.

У поле зору російської спецслужби він потрапив через російський Telegram-канал, де намагався знайти додатковий заробіток.

Таким чином у серпні 2022 року на чоловіка дистанційно вийшов кадровий співробітник Управління ФСБ у Ростовській області, який згодом завербував його.

Суд відправив його до в'язниці

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення серії прицільних ракетних ударів по Києву. Зловмисника затримали під час відпрацювання ним ворожого розвідзавдання. 

Суд визнав зловмисника винним за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, і відправив до в'язниці на 15 років.

Це був один з учасників агентурної мережі ФСБ, яку було знешкоджено у вересні 2022 року в Київській області. Тоді було затримано всіх чотирьох учасників ворожої групи. Зловмисники збирали розвіддані про Сили оборони та критичну інфраструктуру на території столичного регіону.

Вироки для зрадників і окупантів

Нещодавно суд ухвалив вирок соратнику ліквідованого зрадника Іллі Киви. Засуджений шпигував за комплексами протиповітряної оборони в Дніпропетровській області.

Також четверо зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному та південному фронтах, отримали реальні терміни ув'язнення. Їх засудили до 15 років позбавлення волі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниФСБХерсонКиївська областьСудРостовская областьВійна в Україні