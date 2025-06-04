Зрадник із біноклем: СБУ викрила російського агента, який здавав аеродроми ЗСУ

Деталі справи

За даними відомства, агентом виявився 41-річний житель Житомирщини, який з лютого цього року співпрацював із ФСБ. Чоловіка затримали після того, як він передавав ворогу дані про польоти бойової авіації ЗСУ, що базується на Хмельниччині.

За завданням ФСБ він мав виявити розташування оперативних аеродромів Сил оборони, а також встановити графіки вильотів і посадок літаків. Як пояснили в СБУ, ця інформація потрібна була росіянам для того, щоб завдати максимально руйнівного удару - саме в момент перебування авіатехніки на летовищі.

Щоб не викликати підозр, зрадник облаштував на даху приватного будинку "спостережний пункт", звідки за допомогою бінокля вів розвідку за польотами українських військових літаків.

Контррозвідка СБУ виявила та задокументувала його діяльність. Після проведення заходів безпеки для захисту об’єктів оборони, агента затримали за місцем проживання.

Слідство встановило, що чоловіка завербували через Telegram. Співробітник ФСБ пообіцяв йому "швидкі гроші", однак обіцяної винагороди зрадник так і не дочекався.

Що загрожує

Наразі чоловіку оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.