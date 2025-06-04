Предатель с биноклем: СБУ разоблачила российского агента, который сдавал аэродромы ВСУ

В Житомирской области СБУ задержала мужчину, который следил за полетами боевой авиации ВСУ и передавал данные врагу. Местного безработного завербовали российские спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ) .

Детали дела

По данным ведомства, агентом оказался 41-летний житель Житомирской области, который с февраля этого года сотрудничал с ФСБ. Мужчину задержали после того, как он передавал врагу данные о полетах боевой авиации ВСУ, базирующейся в Хмельницкой области.

По заданию ФСБ он должен был выявить расположение оперативных аэродромов Сил обороны, а также установить графики вылетов и посадок самолетов. Как пояснили в СБУ, эта информация нужна была россиянам для того, чтобы нанести максимально разрушительный удар - именно в момент пребывания авиатехники в аэропорту.

Чтобы не вызвать подозрений, предатель обустроил на крыше частного дома "наблюдательный пункт", откуда с помощью бинокля вел разведку за полетами украинских военных самолетов.

Контрразведка СБУ обнаружила и задокументировала его деятельность. После проведения мер безопасности для защиты объектов обороны, агента задержали по месту жительства.

Следствие установило, что мужчину завербовали через Telegram. Сотрудник ФСБ пообещал ему "быстрые деньги", однако обещанного вознаграждения предатель так и не дождался.

Что грозит

В настоящее время мужчине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.