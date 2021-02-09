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Агент ФСБ в Николаеве собирал секретные данные о военной технике: шпиона задержали

Автор: РБК-Украина

Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ, который пытался добыть секретные данные относительно современной военной техники для ВС Украины. Шпионом оказался работник одного из стратегических предприятий Николаева.

Об этом сообщает прессцентр СБУ.

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Оперативники и следователи спецслужбы установили, что работник одного из стратегических предприятий Николаева был завербован ФСБ, и получил задание собрать информацию относительно современной военной техники для ВС Украины.

"Контрразведчики Службы задокументировали, что для получения доступа к технической документации новейших разработок, а именно закрытых программ по использованию беспилотных летательных аппаратов, злоумышленник пытался завербовать одного из руководителей научного учреждения", – говорится в сообщении.

Фото: задержание агента ФСБ (ssu.gov.ua)

Сотрудники СБУ задержали агента российской спецслужбы «на горячем» во время контролируемой передачи «секретных данных».

Сейчас уличенному агенту ФСБ сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщало РБК-Украина, в начале февраля Служба безопасности Украины заявила о разоблачении и прекращении деятельности агентурной сети Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Агенты ФСБ готовили диверсии на объектах Вооруженных сил Украины.

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