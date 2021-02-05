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В Украине разоблачили агентурную сеть ФСБ: готовили диверсии на объектах ВСУ

Украина, Пятница 05 февраля 2021 10:59
В Украине разоблачили агентурную сеть ФСБ: готовили диверсии на объектах ВСУ
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность агентурной сети Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Агенты ФСБ готовили диверсии на объектах Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Действовала сеть на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей. В ее состав входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины. Они были завербованы сотрудниками ФСБ Вадимом Даутовым и Денисом Собко.

"Российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для совершения диверсий на территории Николаевской области - способствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий и организовывать специальную подготовку подобранных лиц. Среди объектов посягательств - боевые самолеты Вооруженных Сил на аэродроме "Кульбакино", - сообщили в СБУ.

Также агенты ФСБ собирали информацию о дислокации и перемещении украинских военных, а также их международного взаимодействия с иностранными партнерами.

"Для выполнения своих задач агенты проводили вербовочную работу и среди чиновников ВСУ. Задокументировано даже намерение похитить и нелегально переместить в страну-агрессора одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это российская спецслужба предлагала вознаграждение в 100 тысяч долларов", - отметила украинская спецслужба.

В ходе обысков были изъяты арсенал оружия и боеприпасов: 4 АК-74, 2 пистолета, 2 РПГ, 44 гранаты, более 4 тысяч патронов разного калибра, около 3 кг тротила, электродетонаторы.

В отношении разоблаченных агентов возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1.ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Деятельность кадровых сотрудников ФСБ расследуется по ч.1 ст.114 (шпионаж) УК Украины.

Напомним, днями в Украине раскрыли еще одну сеть российских агентов. Они занимались дестабилизацией через Telegram-каналы.

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