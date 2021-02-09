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Агент ФСБ в Миколаєві збирав секретні дані про військову техніку: шпигуна затримали

Автор: РБК-Україна

Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який намагався добути секретні дані щодо сучасної військової техніки для ЗС України. Шпигуном виявився працівник одного зі стратегічних підприємств Миколаєва.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що працівник одного зі стратегічних підприємств Миколаєва був завербований ФСБ та отримав завдання зібрати інформацію щодо сучасної військової техніки для ЗС України.

"Контррозвідники Служби задокументували, що для отримання доступу до технічної документації новітніх розробок, а саме закритих програм з використання безпілотних літальних апаратів, зловмисник намагався завербувати одного з керівників наукової установи", – йдеться в повідомленні.

Фото: затримання агента ФСБ (ssu.gov.ua)

Співробітники СБУ затримали агента російської спецслужби «на гарячому» під час контрольованої передачі «секретних даних».

Наразі викритому агенту ФСБ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку лютого Служба безпеки України заявила про викриття і припинення діяльності агентурної мережі Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Агенти ФСБ готували диверсії на об'єктах Збройних сил України.

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