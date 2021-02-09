Агент ФСБ в Миколаєві збирав секретні дані про військову техніку: шпигуна затримали

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що працівник одного зі стратегічних підприємств Миколаєва був завербований ФСБ та отримав завдання зібрати інформацію щодо сучасної військової техніки для ЗС України.

"Контррозвідники Служби задокументували, що для отримання доступу до технічної документації новітніх розробок, а саме закритих програм з використання безпілотних літальних апаратів, зловмисник намагався завербувати одного з керівників наукової установи", – йдеться в повідомленні.

Фото: затримання агента ФСБ (ssu.gov.ua)

Співробітники СБУ затримали агента російської спецслужби «на гарячому» під час контрольованої передачі «секретних даних».

Наразі викритому агенту ФСБ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.