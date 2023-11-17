Агент ФСБ бігав по 50 км за день для шпигування за ЗСУ. "Фінішував" з 15-річним строком

Зловмисника вдалося викрити та затримати, після чого він постав перед судом. Фігуранта визнали винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Завдяки зібраній СБУ доказовій базі зрадник отримав тюремний термін на 15 років з конфіскацією майна.

Як діяв шпигун

У спецслужбі розповіли, що атлет щодня пробігав від 10 до 50 км, щоби шпигувати за українськими захисниками.

"Під час бігу він здійснював приховану фото- та відеозйомку. Для цього використовував камеру власного мобільного телефону, який статично закріплював на руці. Серед основних завдань "бігуна" була розвідка локацій із важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ", - йдеться у публікації.

Крім того, зрадник виготовив для окупантів топографічну схему, в якій позначив координати блокпостів ЗСУ на основних автошляхах Хмельницької області.

У СБУ зазначили, що такі розвіддані знадобилися загарбникам для планування повітряних обстрілів та можливих розвідувально-диверсійних операцій.

Як упіймали "бігуна"

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року "на гарячому", коли зрадник приховано фотографував один із місцевих об'єктів Укрзалізниці.

Слідством було встановлено, що 55-річний спортивний тренер дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ РФ у березні минулого року.

"У поле зору агресора він потрапив як колишній випускник ленінградського військового училища, де навчався ще за часів СРСР, а потім до 1992 року служив у лавах Таманської дивізії на території РФ. Згодом він звільнився з військової служби та переїхав в Україну.", - розповіли СБУ

Також з'ясувалося, що за кожне виконане завдання російських окупантів атлет-шпигун отримував від них на банківську картку грошову винагороду.