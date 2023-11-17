Агент ФСБ бігав по 50 км за день для шпигування за ЗСУ. "Фінішував" з 15-річним строком

У Хмельницькій області тренер з легкої атлетики, завербований ФСБ РФ, відстежував місця базування та руху Сил оборони під час майже щоденних пробіжок. Інформацію зрадник передавав окупантам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Зловмисника вдалося викрити та затримати, після чого він постав перед судом. Фігуранта визнали винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Завдяки зібраній СБУ доказовій базі зрадник отримав тюремний термін на 15 років з конфіскацією майна.
У спецслужбі розповіли, що атлет щодня пробігав від 10 до 50 км, щоби шпигувати за українськими захисниками.
"Під час бігу він здійснював приховану фото- та відеозйомку. Для цього використовував камеру власного мобільного телефону, який статично закріплював на руці. Серед основних завдань "бігуна" була розвідка локацій із важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ", - йдеться у публікації.
Крім того, зрадник виготовив для окупантів топографічну схему, в якій позначив координати блокпостів ЗСУ на основних автошляхах Хмельницької області.
У СБУ зазначили, що такі розвіддані знадобилися загарбникам для планування повітряних обстрілів та можливих розвідувально-диверсійних операцій.
Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року "на гарячому", коли зрадник приховано фотографував один із місцевих об'єктів Укрзалізниці.
Слідством було встановлено, що 55-річний спортивний тренер дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ РФ у березні минулого року.
"У поле зору агресора він потрапив як колишній випускник ленінградського військового училища, де навчався ще за часів СРСР, а потім до 1992 року служив у лавах Таманської дивізії на території РФ. Згодом він звільнився з військової служби та переїхав в Україну.", - розповіли СБУ
Також з'ясувалося, що за кожне виконане завдання російських окупантів атлет-шпигун отримував від них на банківську картку грошову винагороду.
Раніше повідомлялося, що суд відправив за ґрати на 15 років зрадника, який співпрацював із російськими загарбниками та "провів" 128 одиниць військової техніки противника до околиць Києва минулого року.
Нагадаємо також, нещодавно агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими на Донеччині, засудили до 12 років позбавлення волі.
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