Агент ФСБ бегал по 50 км в день, чтобы шпионить за ВСУ. "Финишировал" с 15-летним сроком

В Хмельницкой области тренер по легкой атлетике, который был завербован ФСБ РФ, отслеживал места базирования и движения Сил обороны во время почти ежедневных пробежек. Информацию предатель передавал оккупантам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Злоумышленника удалось разоблачить и задержать, после чего он предстал перед судом. Фигуранта признали виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Благодаря собранной СБУ доказательной базе, предатель получил тюремный срок на 15 лет с конфискацией имущества.
В спецслужбе рассказали, что атлет ежедневно пробегал от 10 до 50 км, чтобы шпионить за украинскими защитниками.
"Во время бега он совершал скрытую фото- и видеосъемку. Для этого использовал камеру собственного мобильного телефона, статически закреплявшего на руке. Среди основных задач "бегуна" была разведка локаций с тяжелым вооружением и боеприпасами ВСУ", - говорится в публикации.
Кроме того, предатель изготовил для оккупантов топографическую схему, в которой обозначил координаты блокпостов ВСУ на основных автодорогах Хмельницкой области.
В СБУ отметили, что такие разведданные потребовались захватчикам для планирования воздушных обстрелов и возможных разведывательно-диверсионных операций.
Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в мае 2022 года "на горячем", когда предатель скрыто фотографировал один из местных объектов Укрзализныци.
Следствием было установлено, что 55-летний спортивный тренер был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ РФ в марте прошлого года.
"В поле зрения агрессора он попал как бывший выпускник ленинградского военного училища, где учился еще во времена СССР, а затем до 1992 года служил в рядах Таманской дивизии на территории РФ. Впоследствии он уволился с военной службы и переехал в Украину", - рассказали в СБУ.
Также выяснилось, что за каждое выполненное задание российских оккупантов атлет-шпион получал от них на банковскую карту денежное вознаграждение.
Ранее сообщалось, что суд отправил за решетку на 15 лет предателя, который сотрудничал с российскими захватчиками и "провел" 128 единиц военной техники противника до окрестностей Киева в прошлом году.
Напомним также, недавно агента ФСБ, который под видом журналиста следил за украинскими военными в Донецкой области, приговорили к 12 годам лишения свободы.
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