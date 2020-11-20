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Агдамський район переходить під контроль Азербайджану

П'ятниця 20 листопада 2020 11:02
Агдамський район переходить під контроль Азербайджану
Фото: двір (twitter.com AvinyanTigran фото Areg Balayan)
Автор: Андрій Козловський

У рамках мирної угоди з Вірменією Азербайджан ввів свої війська в район Агдам, який межує з Нагорним Карабахом. Вірмени залишають регіон.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Азербайджану.

"Згідно з тристоронньою угодою, підписаною президентом республіки Азербайджан, прем'єр-міністром республіки Вірменія та президентом Російської Федерації, підрозділи азербайджанської армії увійшли в регіон Агдам 20 листопада", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначимо, Агдам - один з трьох регіонів, оточуючих Нагірний Карабах. Цей регіон має відійти під контроль Баку після близько 30 років перебування під фактичним управлінням Вірменії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителі Лачинський, Кельбаджарского, Агдамського районів у Нагірному Карабасі перед тим, як залишити території, спалюють свої будинки, магазини та інші споруди. Всі ці райони до кінця листопада будуть передані Азербайджану.

Крім того, Азербайджан ввів комендантську годину на зайнятих у ході війни в Нагірному Карабасі територіях.

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