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В Африці через тропічний шторм загинули понад 100 людей

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Вівторок 14 березня 2023 02:53
В Африці через тропічний шторм загинули понад 100 людей Фото: наслідки руйнівного шторму "Фредді" у Мозамбіку (twitter.com/MalawiRedCross)
Автор: Володимир Костирін

Тропічний шторм "Фредді", що обрушився на Південну Африку вдруге за місяць, забрав життя в Мозамбіку та Малаві понад ста людей, та призвів до руйнувань через зсуви.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За словами комісара Департаменту з ліквідації наслідків стихійного лиха Чарльза Калемба, в Малаві через руйнівну негоду зафіксовано загибель щонайменше 99 осіб.

Раніше в Червоному хресті в Малаві повідомили про 66 жертв циклону "Фредді", поранення 93 і 16 зниклих безвісти.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, циклон "Фредді" вважається одним із найсильніших, будь-коли зареєстрованих у Південній півкулі.

Минулої суботи він обрушився на центральний Мозамбік, зірвавши дахи з будівель і викликавши масштабні повені навколо порту Келімане, а потім рушив углиб країни у бік Малаві, де викликав зливи, що викликали зсуви.

У поліції Малаві повідомили, що рятувальники шукали людей у Чилобві та Ндіранді, двох найбільш постраждалих селищах Блантайра, пише Aljazeera.

Пізніше у понеділок президент країни Лазарус Чаквера оголосив про надзвичайний стан у кількох південних округах, включаючи Блантайр.

У Мозамбіку загинули щонайменше 6 людей у портовому місті Келімані, який сильно постраждав від циклону, повідомила місцева влада 13 березня в громадській телерадіокомпанії.

Зазначається, що весь масштаб пошкоджень та кількість жертв у Мозамбіку ще з'ясовується, оскільки в деяких частинах потерпілого району було відключено електропостачання та телефонний зв'язок.

У Мозамбіку за останні 4 тижні випало опадів більше, ніж за рік, що викликало побоювання про можливий вихід річок з берегів та широкомасштабні повені.

Як стверджують науковці, тропічні шторми стають сильнішими на тлі зміни клімату, оскільки парникові гази затримують тепло в атмосфері, а океани стають теплішими. Коли тепла морська вода випаровується, теплова енергія передається в атмосферу, викликаючи сильніші циклони та шторми.

Раніше повідомлялося, що днями на Велику Британію обрушився шторм "Лариса", внаслідок чого біло закрито понад сотню шкіл у низці міст.

Нагадаємо також, що у січні в США в Каліфорнії 560 тисяч будинків залишилися знеструмленими через шторм і зливи.

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