За словами комісара Департаменту з ліквідації наслідків стихійного лиха Чарльза Калемба, в Малаві через руйнівну негоду зафіксовано загибель щонайменше 99 осіб.

Раніше в Червоному хресті в Малаві повідомили про 66 жертв циклону "Фредді", поранення 93 і 16 зниклих безвісти.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, циклон "Фредді" вважається одним із найсильніших, будь-коли зареєстрованих у Південній півкулі.

66 людей мають віру в Malawi, 93 ув'язнені і 16 людей є поневіряння до tropical cyclone freddy, що був зафіксований на 2115 до Monday 13 March. @MalawiGovt has confirmed through @DisasterDept . @MalawiRedCross є надходження Search and Rescue, First Aid and Hospital evacuation. pic.twitter.com/Wo4MU9HxS3 - Malawi Red Cross Society (@MalawiRedCross) March 13, 2023

Минулої суботи він обрушився на центральний Мозамбік, зірвавши дахи з будівель і викликавши масштабні повені навколо порту Келімане, а потім рушив углиб країни у бік Малаві, де викликав зливи, що викликали зсуви.

У поліції Малаві повідомили, що рятувальники шукали людей у Чилобві та Ндіранді, двох найбільш постраждалих селищах Блантайра, пише Aljazeera.

Пізніше у понеділок президент країни Лазарус Чаквера оголосив про надзвичайний стан у кількох південних округах, включаючи Блантайр.

@MalawiRedCross volunteers і щастя braved the weather in a quest to reach out of the more people with Early Warning messages Tropical Cyclone Freddy які ефекти будуть здійснені, коли experimented in the continuous rainfall since yesterday in most southern districts. pic.twitter.com/qiHGQSTX2R - Malawi Red Cross Society (@MalawiRedCross) March 12, 2023

У Мозамбіку загинули щонайменше 6 людей у портовому місті Келімані, який сильно постраждав від циклону, повідомила місцева влада 13 березня в громадській телерадіокомпанії.

Зазначається, що весь масштаб пошкоджень та кількість жертв у Мозамбіку ще з'ясовується, оскільки в деяких частинах потерпілого району було відключено електропостачання та телефонний зв'язок.

У Мозамбіку за останні 4 тижні випало опадів більше, ніж за рік, що викликало побоювання про можливий вихід річок з берегів та широкомасштабні повені.

longest-lived tropical storm in historie, Tropical Cyclone Freddy, зроблені landfalls в Mozambique and Malawi over the weekend. Footage повідомила Malawi Red Cross Society shows effect of torm's second landfall in the south of the country on Sunday, March 12. pic.twitter.com/OlsPgybBd6 — WeatherBug (@WeatherBug) Березень 13, 2023

Як стверджують науковці, тропічні шторми стають сильнішими на тлі зміни клімату, оскільки парникові гази затримують тепло в атмосфері, а океани стають теплішими. Коли тепла морська вода випаровується, теплова енергія передається в атмосферу, викликаючи сильніші циклони та шторми.