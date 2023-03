В Африке из-за тропического шторма погибли более 100 человек

По словам комиссара Департамента по ликвидации последствий стихийных бедствий Чарльза Калемба, в Малави из-за разрушительной непогоды зафиксирована гибель по меньшей мере 99 человек.

Ранее в Красном кресте в Малави сообщили о 66 жертвах циклона "Фредди", ранении 93 и 16 пропавших без вести.

По данным Всемирной метеорологической организации, циклон "Фредди" считается одним из самых сильных, когда-либо зарегистрированных в Южном полушарии.

66 people have died in Malawi, 93 injured and 16 people are missing due to Tropical Cyclone Freddy that has affected over 2115 by Monday 13 March. @MalawiGovt has confirmed through @DisasterDept. @MalawiRedCross is conducting Search and Rescue, First Aid and Hospital evacuation. pic.twitter.com/Wo4MU9HxS3 — Malawi Red Cross Society (@MalawiRedCross) March 13, 2023

В минувшую субботу он обрушился на центральный Мозамбик, сорвав крыши со зданий и вызвав масштабные наводнения вокруг порта Келимане, а затем двинулся вглубь страны в сторону Малави, где вызвал проливные дожди, вызвавшие оползни.

Impact of Tropical Cyclone Freddy being felt. Water levels are high in most southern districts' rivers. Below is Thuchira River at Kambenje, the boundary between Mulanje and Phalombe districts, down stream is flooding already, as the rains associated with wind continue pouring. pic.twitter.com/sVg82ODZ1e — Malawi Red Cross Society (@MalawiRedCross) March 12, 2023

В полиции Малави сообщили, что спасатели искали людей в Чилобве и Ндиранде, двух наиболее пострадавших поселках Блантайра, пишет Aljazeera.

Позже в понедельник президент страны Лазарус Чаквера объявил о чрезвычайном положении в нескольких южных округах, включая Блантайр.

@MalawiRedCross volunteers and staff have braved the weather in a quest to reach out to more people with Early Warning messages the Tropical Cyclone Freddy whose effects are already being experienced by the continued rainfall since yesterday in most southern districts. pic.twitter.com/qiHGQSTX2R — Malawi Red Cross Society (@MalawiRedCross) March 12, 2023

В Мозамбике погибли по меньшей мере 6 человек в портовом городе Келимане, который сильно пострадал от циклона, сообщили местные власти 13 марта в общественной телерадиокомпании.

Отмечается, что весь масштаб ущерба и количество жертв в Мозамбике еще выясняется, поскольку в некоторых частях пострадавшего района были отключены электроснабжение и телефонная связь.

В Мозамбике за последние 4 недели выпало осадков больше, чем за год, что вызвало опасения о возможном выходе рек из берегов и широкомасштабных наводнениях.

The longest-lived tropical storm in history, Tropical Cyclone Freddy, made landfalls in Mozambique and Malawi over the weekend. Footage recorded by the Malawi Red Cross Society shows the effect of the storm’s second landfall in the south of the country on Sunday, March 12. pic.twitter.com/OlsPgybBd6 — WeatherBug (@WeatherBug) March 13, 2023

Как утверждают ученые, тропические штормы становятся сильнее на фоне изменения климата, поскольку парниковые газы задерживают тепло в атмосфере, а океаны становятся теплее. Когда теплая морская вода испаряется, тепловая энергия передается в атмосферу, вызывая более сильные циклоны и штормы.