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В Африке боевики захватили вертолет ООН вместе с пассажирами

Африка, Среда 10 января 2024 21:25
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В Африке боевики захватили вертолет ООН вместе с пассажирами Фото: боевики "Аш-Шабааб" захватили вертолет ООН (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Боевики "Аш-Шабааб" захватили вертолет Организации Объединенных Наций, когда он совершил вынужденную посадку в районе, контролируемом исламистской группировкой. На борту находились двое сомалийцев и несколько иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Майор Хасан Али сообщил, что вскоре после взлета из города Беледуэйне в центральной части Сомали у воздушного судна возникла неисправность, после чего оно приземлилось возле деревни Хиндере, граничащей с регионом Гальгудуд.

"На борту были двое сомалийцев и несколько иностранцев. Он также перевозил медикаменты и должен был перевозить раненых солдат из региона Гальгудуд", - сказал он.

В то же время анонимный сотрудник ООН сообщил, что самолет принадлежал Миссии ООН по оказанию помощи в Сомали, а в состав экипажа входило пять иностранцев.

По данным издания, на борту самолета было девять пассажиров.

Ситуация в Сомали

Уже не первый год в стране наблюдается критическая ситуация с продовольствием - из-за этого и сильнейшей засухи за десятилетие погибло более 43 тысяч человек.

ООН и другие доноры системно помогают Сомали. Так, бюджет ООН на гуманитарную помощь Сомали составляет 72 миллиона евро (77 миллионов долларов), из которых 10 миллионов евро (10,68 миллиона долларов) предназначены для ВПП.

В рамках этого им помогают и другие страны, например Украина. В сентябре прошлого года мы передали в Сомали и Эфиопию 50 тысяч тонн украинской пшеницы.

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