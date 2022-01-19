До Африки не поїде. Поклонська не буде послом Росії в Кабо-Верді

Колишній український прокурор Наталія Поклонська не буде послом Російської Федерації в Кабо-Верде. За її словами, у неї змінилися особисті обставини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Ні, не планую (їхати до Кабо-Верде, - ред.). Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини", - повідомила Поклонська.

Дану інформацію підтвердили і в російському МЗС.

"У Наталії Поклонської змінилися особисті обставини, і її від'їзд послом до Кабо-Верде не відбудеться з цих причин", - зазначили в міністерстві