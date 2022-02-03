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В Африке выявили "Омикрон"-невидимку

Автор: Дмитрий Кузнецов

В пяти странах Африки выявили подвид штамма "Омикрон", который сложно обнаружить. У него отсутствуют некоторые критерии, характерные для этого варианта коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Никси Гумеде-Молетси, сотрудницу подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

По ее словам, на африканском континенте циркулируют три подвида штамма "Омикрон" - Вa.1, Вa.2 и Вa.3. Первый из них фиксируется чаще всего.

"Другой подвид "Омикрона" Вa.2, известный как "стелс", обнаружен в пяти африканских странах - в Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР", - сказала представитель ВОЗ.

Она добавила, что ситуация с подвидом Вa.2 вызывает у ВОЗ опасение. Поскольку лабораторные тесты не всегда могут распознать "Стелс-Омикрон". У него зачастую отсутствуют некоторые критерии, характерные для этого штамма коронавируса.

Напомним, в Украине "Омикрон" в ближайшем будущем вытеснит штамм "Дельта".

Отметим, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом почти 40 тысяч человек, умерли - 210.

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