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В Африці виявили "Омікрон"-невидимку

Автор: Дмитрий Кузнецов

У п'яти країнах Африки виявили підвид штаму "Омікрон", який складно виявити. У нього відсутні деякі критерії, характерні для цього варіанту коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ніксі Гумеде-Молетсі, співробітницю підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Африці.

За її словами, на Африканському континенті циркулюють три підвиди штаму "Омікрон" - Ва.1, Ва.2 і Ва.3. Перший з них фіксується найчастіше.

"Інший підвид "Омікрона" Ва.2, відомий як "стелс", виявлений в п'яти африканських країнах - в Ботсвані, Кенії, Малаві, Сенегалі і ПАР", - сказала представник ВООЗ.

Вона додала, що ситуація з підвидом Ва.2 викликає у ВООЗ побоювання. Оскільки лабораторні тести не завжди можуть розпізнати "Стелс-Омікрон". У нього часто відсутні деякі критерії, характерні для цього штаму коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні "Омікрон" в найближчому майбутньому витіснить штам "Дельта".

Відзначити, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом майже 40 тисяч осіб, померли-210.

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