"Омикрон" скоро вытеснит "Дельту" : в Минздраве рассказали когда
Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что скоро штамм коронавируса "Омикрон" вытеснит вариант "Дельта". Он рассказал, сколько для этого нужно времени.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.
По его словам, пиковые показатели заболеваемости придутся на середину февраля.
"Омикрон" скоро вытеснит "Дельту". Мировые тенденции подтверждают, что для этого нужно до 8 недель распространения нового варианта", - отметил Кузин.
Минздрав дал рекомендации украинцам из-за "Омикрона"
Министерство здравоохранения призвало украинцев, кроме вакцинации, соблюдать карантинные меры. Эти нефармацевтические меры включают следующие правила:
- избегать контакта с лицами, имеющими проявление гриппозной инфекции;
- носить маску;
- ограничить посещение мест большого скопления людей;
- часто проветривать помещение;
- часто мыть руки с мылом;
- не касаться глаз, носа, рта немытыми руками;
- избегать объятий, поцелуев и рукопожатий;
- не посещать рабочее место, если есть симптомы болезни;
- работодателям разрешить дистанционный режим работы, всем кому это возможно разрешить на период осложнения эпидситуации.
Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 35 014 человек, умерли - 204.