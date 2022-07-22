В Африке из-за войны в Украине заговорили о собственном производстве зерна

Зерновой кризис, вызванный длительной блокадой экспорта из украинских портов, должен стать "тревожным звонком" для того, чтобы Африка стала самостоятельной в производстве зерновых и удобрений.

Об этом заявил президент Южной Африки Сирил Рамафоса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Рамафоса отметил, что последний спад предложения зерна должен вдохновить африканские страны увеличить производство продовольствия и уменьшить зависимость от импорта.

Он надеется, что соглашение о разблокировании украинских портов в Черном море облегчит мировой дефицит продовольствия.

"Хотим ли мы еще в течение многих лет полагаться на наше зерно, на наши удобрения, на эту часть мира? Должны ли мы сказать, что этот конфликт является тревожным звонком, как Covid стал тревожным звонком для многих из нас на африканском континенте, чтобы начать производить собственные вакцины?", - сказал он на пресс-конференции.

Миллионы людей в Африке и на Ближнем Востоке полагаются на украинский экспорт зерна, а в разных странах, таких как Египет и Нигерия, цены на зерновые резко возросли в последние месяцы, так как предложение сократилось.