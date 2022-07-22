ua ru
Пт, 22 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Африке из-за войны в Украине заговорили о собственном производстве зерна

Новина українською →
Африка, Пятница 22 июля 2022 20:58
В Африке из-за войны в Украине заговорили о собственном производстве зерна Фото: а Африке из-за войны в Украине заговорили о собственном производстве зерна (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Зерновой кризис, вызванный длительной блокадой экспорта из украинских портов, должен стать "тревожным звонком" для того, чтобы Африка стала самостоятельной в производстве зерновых и удобрений.

Об этом заявил президент Южной Африки Сирил Рамафоса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Рамафоса отметил, что последний спад предложения зерна должен вдохновить африканские страны увеличить производство продовольствия и уменьшить зависимость от импорта.

Он надеется, что соглашение о разблокировании украинских портов в Черном море облегчит мировой дефицит продовольствия.

"Хотим ли мы еще в течение многих лет полагаться на наше зерно, на наши удобрения, на эту часть мира? Должны ли мы сказать, что этот конфликт является тревожным звонком, как Covid стал тревожным звонком для многих из нас на африканском континенте, чтобы начать производить собственные вакцины?", - сказал он на пресс-конференции.

Миллионы людей в Африке и на Ближнем Востоке полагаются на украинский экспорт зерна, а в разных странах, таких как Египет и Нигерия, цены на зерновые резко возросли в последние месяцы, так как предложение сократилось.

Напомним, сегодня в Стамбуле Украина, Россия, Турция и ООН подписали соглашение по "зерновому коридору" для разблокирования экспорта через Черное море.

Что известно о сделке, как она будет работать - подробно на РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Африка продовольственный кризис
NEWS
Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении
Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет