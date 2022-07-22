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В Африці на тлі війни в Україні заговорили про власне виробництво зерна

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Африка, П'ятниця 22 липня 2022 20:58
В Африці на тлі війни в Україні заговорили про власне виробництво зерна Фото: а Африці на тлі війни в Україні заговорили про власне виробництво зерна (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Зернова криза, спричинена тривалою блокадою експорту з українських портів, має стати "тривожним дзвінком" для того, щоб Африка стала самостійною у виробництві зернових та добрив.

Про це заявив президент Південної Африки Сиріл Рамафоса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Рамафоса зазначив, що останній спад пропозиції зерна повинен надихнути африканські країни збільшити виробництво продовольства та зменшити залежність від імпорту.

Він сподівається, що угода про розблокування українських портів у Чорному морі полегшить світовий дефіцит продовольства.

"Чи хочемо ми ще протягом багатьох років покладатися на наше зерно, на наші добрива, на цю частину світу? Чи повинні ми сказати, що цей конфлікт є тривожним дзвінком, як Covid став тривожним дзвінком для багатьох із нас на африканському континенті, щоб почати виробляти власні вакцини?", - сказав він на прес-конференції.

Багато мільйонів людей в Африці та на Близькому Сході покладаються на український експорт зерна, а в різних країнах, таких як Єгипет і Нігерія, ціни на зернові різко зросли в останні місяці, оскільки пропозиція скоротилася.

Нагадаємо, сьогодні у Стамбулі Україна, Росія, Туреччина та ООН підписали угоду щодо "зернового коридору" для розблокування експорту через Чорне море.

Що відомо про угоду, як вона працюватиме - докладно на РБК-Україна.

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Африка продовольственный кризис
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