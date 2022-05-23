Африканский союз намерен провести переговоры с Украиной и РФ по кризису продовольствия

После встречи в Дакаре с канцлером Германии Олафом Шольцем, Саль подчеркнул, что АС добивается прекращения огня и в то же время надеется на помощь в борьбе с высокими ценами на энергоносители и продовольствие.

По поводу того, что его страна воздержалась на Генассамблее ООН при голосовании об осуждении российского нападения на Украину, он сказал, что "страна однозначно не хочет быть втянутой в этот конфликт и хочет мира".

"Мы осуждаем вторжение и работаем над деэскалацией", - заявил он.

Изначально визит был запланирован на 18 мая, однако тогда он не состоялся и теперь пройдет в другую дату.