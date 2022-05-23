Африканський союз має намір провести переговори з Україною і РФ щодо кризи продовольства

Після зустрічі в Дакарі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, Саль підкреслив, що АС домагається припинення вогню і водночас сподівається на допомогу в боротьбі з високими цінами на енергоносії і продовольство.

З приводу того, що його країна утрималася на Генасамблеї ООН при голосуванні про засудження російського нападу на Україну, він сказав, що "країна однозначно не хоче бути втягнутою в цей конфлікт і хоче миру".

"Ми засуджуємо вторгнення і працюємо над деескалацією", - заявив він.

Спочатку візит був запланований на 18 травня, проте тоді він не відбувся І тепер пройде в іншу дату.