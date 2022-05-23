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Африканский союз намерен провести переговоры с Украиной и РФ по кризису продовольствия

Новина українською →
Сенегал, Понедельник 23 мая 2022 00:16
Африканский союз намерен провести переговоры с Украиной и РФ по кризису продовольствия Фото: Африканский союз намерен провести переговоры с Украиной и РФ по кризису продовольствия (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Сенегала Маки Саль намерен в ближайшие недели провести переговоры в Москве и Киеве в качестве председателя Африканского союза (АС). Хочет обсудить продовольственный кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

После встречи в Дакаре с канцлером Германии Олафом Шольцем, Саль подчеркнул, что АС добивается прекращения огня и в то же время надеется на помощь в борьбе с высокими ценами на энергоносители и продовольствие.

По поводу того, что его страна воздержалась на Генассамблее ООН при голосовании об осуждении российского нападения на Украину, он сказал, что "страна однозначно не хочет быть втянутой в этот конфликт и хочет мира".

"Мы осуждаем вторжение и работаем над деэскалацией", - заявил он.

Изначально визит был запланирован на 18 мая, однако тогда он не состоялся и теперь пройдет в другую дату.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что примет меры для того, чтобы помочь Украине в экспорте зерновых.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия заблокировала почти все порты и морские возможности экспорта Украины. В настоящее время рассматривается и военный путь разблокировки портов.

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продовольственный кризис
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