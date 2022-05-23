Африканський союз має намір провести переговори з Україною і РФ щодо кризи продовольства
Президент Сенегалу Макі Саль має намір в найближчі тижні провести переговори в Москві і Києві як голова Африканського союзу (АС). Хоче обговорити продовольчу кризу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Після зустрічі в Дакарі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, Саль підкреслив, що АС домагається припинення вогню і водночас сподівається на допомогу в боротьбі з високими цінами на енергоносії і продовольство.
З приводу того, що його країна утрималася на Генасамблеї ООН при голосуванні про засудження російського нападу на Україну, він сказав, що "країна однозначно не хоче бути втягнутою в цей конфлікт і хоче миру".
"Ми засуджуємо вторгнення і працюємо над деескалацією", - заявив він.
Спочатку візит був запланований на 18 травня, проте тоді він не відбувся І тепер пройде в іншу дату.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вживе заходів для того, щоб допомогти Україні в експорті зернових.
Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Росія заблокувала майже всі порти і морські можливості експорту України. Зараз розглядається і військовий шлях розблокування портів.
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