Африканські лідери проведуть переговори з Україною та РФ у червні: посередник розкрив деталі

Африканські лідери планують під час переговорів порушити питання з приводу того, як можна заплатити Росії, що перебуває під жорсткими санкціями, за експорт добрив, яких потребує Африка.

Ключовий посередник Жан-Ів Олів'є, який допоміг організувати ці переговори, сказав, що африканські лідери також обговорять пов'язане з цим питання полегшення проходження більшої кількості зернових вантажів з України в умовах війни й можливість обміну полоненими. Лідери країн планують відвідати обидві країни з місією, яку вони охарактеризували як "миротворчу".

Олів'є також наголосив, що переговори, ймовірно, розпочнуться наступного місяця.

Російський диктатор Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський погодилися окремо прийняти делегації президентів Південної Африки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії.

Переговори також схвалені Сполученими Штатами, Європейським Союзом, Організацією Об'єднаних Націй, Африканським Союзом і Китаєм.

Чому Африканські лідери зацікавлені в перемовинах

Коли російські загарбники частково окупували південь України, перед світом постало питання, що робити з зерном, яке наша країна регулярно відправляла на експорт, в тому числі в Африку. Звичні шляхи його вивезення з країни виявилися заблоковані.

Для забезпечення постачання українського зерна в країни Африки було створено зернову угоду між Україною, Туреччиною, ООН та Росією.

Росія заявила, що відмовиться продовжувати "зернову угоду", оскільки не було виконано список вимог щодо полегшення її власного експорту зерна та добрив. Однак під тиском інших таки підписала.

У квітні цього року, Латвія змогла відправити першу партія російських добрив, що були конфісковані минулого року, до Кенії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Мирні ініціативи

Лідери африканських країн не перші, хто виступає з "мирною ініціативою" щодо України та РФ. До цього свій мирний план запропонував Китай, а також призначив спецпредставника з цього питання.

Також про "митротворчу місію" заявляв Ватикан. Папа Римський Франциск призначив одного з кардиналів провести таку місію в Україні та РФ. Деталі місії не розкриваються.

З ще одним "мирним планом" виступав президент Бразилії, але був розкритикований через натяк, що Крим потрібно віддати Росії.

Однак, попри всі запропоновані ініціативи, влада України наполягає на українському мирному плані, який був підтриманий Генеральною асамблеєю ООН.

Більше про те, хто та який "мир" пропонує Україні, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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