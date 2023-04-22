ua ru
Сб, 22 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Латвія за програмою ООН почала вивозити до Африки підсанкційні російські добрива

Новость на русском →
Україна, Субота 22 квітня 2023 14:26
Латвія за програмою ООН почала вивозити до Африки підсанкційні російські добрива Фото: Латвія почала вивозити до Африки російські добрива (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Перша партія російських добрив, конфіскованих Латвією минулого року, вирушила з Ризького порту до Кенії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це перший вантаж із приблизно 200 тисяч тонн мінеральних добрив російського виробництва, які належать компаніям, які під санкціями ЄС, і зберігаються на території Латвії.

Найближчим часом Всесвітня продовольча програма планує вивезти з Латвії ще кілька партій мінеральних добрив, на які зараз поширюються санкції, щоб надати підтримку країнам, які найбільше потребують цієї продукції.

Латвія ухвалила рішення дозволити вивезення з Риги мінеральних добрив підсанкційної компанії "Уралхім" за умови, що компанія не отримає від цього жодної фінансової вигоди.

Росія раніше заявила, що відмовиться продовжувати зернову угоду щодо експорту з українських портів, яка була укладена за посередництва ООН та Туреччини в липні 2022 року, після 18 травня, оскільки не було виконано список вимог щодо полегшення її власного експорту зерна та добрив.

Міністерство закордонних справ Росії неодноразово називало добрива, що застрягли в балтійських портах, одним з ключових каменів спотикання для продовження угоди.

Цей крок зроблено напередодні зустрічі в Нью-Йорку наступного тижня між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем для обговорення угоди щодо зерна.

Більшість вилучених у Латвії добрив належить "Уралхіму" і "Уралкалію" . Раніше компанії контролював російський олігарх Дмитро Мазепін, який відмовився від контролю минулого року після того, як у березні 2022 року Європейський Союз наклав на нього санкції як на "члена найближчого оточення Володимира Путіна".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Російська Федерація
NEWS
"Кадровий голод". Як війна змінила ринок праці в Україні і куди поділись безробітні
"Кадровий голод". Як війна змінила ринок праці в Україні і куди поділись безробітні
DAILY
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон: Ми маємо бути готові, що війна може бути довгою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Швеції Пол Йонсон: Ми маємо бути готові, що війна може бути довгою