Африканские лидеры проведут переговоры с Украиной и РФ в июне: посредник раскрыл детали

Африканские лидеры планируют во время переговоров поднять вопрос по поводу того, как можно заплатить России, находящейся под жесткими санкциями, за экспорт удобрений, в которых нуждается Африка.

Ключевой посредник Жан-Ив Оливье, который помог организовать эти переговоры, сказал, что африканские лидеры также обсудят связанный с этим вопрос облегчения прохождения большего количества зерновых грузов из Украины в условиях войны и возможность обмена пленными. Лидеры стран планируют посетить обе страны с миссией, которую они охарактеризовали как "миротворческую".

Оливье также отметил, что переговоры, вероятно, начнутся в следующем месяце.

Российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились отдельно принять делегации президентов Южной Африки, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Замбии.

Переговоры также одобрены Соединенными Штатами, Европейским Союзом, Организацией Объединенных Наций, Африканским Союзом и Китаем.

Почему Африканские лидеры заинтересованы в переговорах

Когда российские захватчики частично оккупировали юг Украины, перед миром встал вопрос, что делать с зерном, которое наша страна регулярно отправляла на экспорт, в том числе в Африку. Привычные пути его вывоза из страны оказались заблокированы.

Для обеспечения поставок украинского зерна в страны Африки было создано зерновое соглашение между Украиной, Турцией, ООН и Россией.

Россия заявила, что откажется продолжать "зерновое соглашение", поскольку не был выполнен список требований по облегчению ее собственного экспорта зерна и удобрений. Однако под давлением других подписала.

В апреле этого года Латвия смогла отправить первую партию российских удобрений, конфискованных в прошлом году, в Кению в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Мирные инициативы

Лидеры африканских стран не первые, кто выступает с "мирной инициативой" в отношении Украины и РФ. До этого свой мирный план предложил Китай, а также назначил спецпредставителя по этому вопросу.

Также о "миротворческой миссии" заявлял Ватикан. Папа Римский Франциск назначил одного из кардиналов провести такую миссию в Украине и РФ. Детали миссии не раскрываются.

С еще одним "мирным планом" выступал президент Бразилии, но был раскритикован из-за намека, что Крым нужно отдать России.

Однако, несмотря на все предложенные инициативы, власти Украины настаивают на украинском мирном плане, который был поддержан Генеральной ассамблеей ООН.

Больше о том, кто и какой "мир" предлагает Украине, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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