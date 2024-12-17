Африканські дипломати відвідали окуповані території України. У МЗС різко відреагували

Нагадаємо, сьогодні вранці заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич заявив, що Мінськ претендує на "місце за столом мирних переговорів щодо України, коли вони розпочнуться" і що Білорусь хоче отримати "гарантії безпеки". МЗС України вже відповіло на ці заяви.

Окрім того, як раніше повідомляв РБК-Україна, У МЗС закликали Угорщину припинити аморальні маніпуляції на "різдвяному перемир'ї"