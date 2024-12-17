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Африканські дипломати відвідали окуповані території України. У МЗС різко відреагували

Фото: речник МЗС України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

МЗС України рішуче засудило візит африканських дипломатів до окупованої частини Донецької області, назвавши їхню мету "протистояти колоніалізму" - "повним абсурдом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського дипвідомства.

Українські дипломати висловили щире сподівання, що цей жест не відображає офіційної позиції Африканського Союзу та Панафриканського парламенту.

"У цьому зв’язку вимагаємо від керівництва Африканського Союзу та Панафриканського парламенту рішуче засудити відвідання його представниками тимчасово окупованої Росією території Донецької області України та у подальшому уникати будь-яких контактів з представниками російської окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України", - заявили у МЗС.

До тимчасово окупованої частини України приїхали представники Ефіопії, Танзанії, Малаві, Уганди, Південного Судану, Коморських островів, Екваторіальної Гвінеї, Джибуті, Есватіні, Замбії, Сомалі та Мозамбіку.

Нагадаємо, сьогодні вранці заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич заявив, що Мінськ претендує на "місце за столом мирних переговорів щодо України, коли вони розпочнуться" і що Білорусь хоче отримати "гарантії безпеки". МЗС України вже відповіло на ці заяви.

Окрім того, як раніше повідомляв РБК-Україна, У МЗС закликали Угорщину припинити аморальні маніпуляції на "різдвяному перемир'ї"

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