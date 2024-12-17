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Африканские дипломаты посетили оккупированные территории Украины. В МИД резко отреагировали

Фото: спикер МИД Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

МИД Украины решительно осудило визит африканских дипломатов в оккупированную часть Донецкой области, назвав их цель "противостоять колониализму" - "полным абсурдом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского дипведомства.

Украинские дипломаты выразили искреннюю надежду, что этот жест не отражает официальной позиции Африканского Союза и Панафриканского парламента.

"В этой связи требуем от руководства Африканского Союза и Панафриканского парламента решительно осудить посещение его представителями временно оккупированной Россией территории Донецкой области Украины и в дальнейшем избегать любых контактов с представителями российской оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Украины",- заявили в МИД.

Во временно оккупированную часть Украины приехали представители Эфиопии, Танзании, Малави, Уганды, Южного Судана, Коморских островов, Экваториальной Гвинеи, Джибути, Эсватини, Замбии, Сомали и Мозамбика.

Напомним, сегодня утром заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич заявил, что Минск претендует на "место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся" и что Беларусь хочет получить "гарантии безопасности". МИД Украины уже ответил на эти заявления.

Кроме того, как ранее сообщало РБК-Украина, В МИД призвали Венгрию прекратить аморальные манипуляции на "рождественском перемирии"

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