Африканские дипломаты посетили оккупированные территории Украины. В МИД резко отреагировали

Напомним, сегодня утром заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич заявил, что Минск претендует на "место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся" и что Беларусь хочет получить "гарантии безопасности". МИД Украины уже ответил на эти заявления.

Кроме того, как ранее сообщало РБК-Украина, В МИД призвали Венгрию прекратить аморальные манипуляции на "рождественском перемирии"