Африканець з "Атланти" вгатив видовищний данк у розгромі "Шарлотта": момент дня в НБА

Анголець підкорив моментом у фінальній чверті протистояння з "Шарлоттом". Він отримав передачу Богдановіча на вході до "фарби" та в силовій манері однією правою поклав згори. Вільямс став статистом.

"Атланта" здобула розгромну перемогу вдома (132:91). "Гокс" закріпилися на 10-й сходинці Східної конференції НБА та наразі останніми проходять у плей-офф. Тим часом "Горнетс" – аж на 13-й позиції.

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Атланти" Деджонте Мюррей. Він набрав 28 очок, зробив 7 підбирань і віддав 12 передач. Натомість Фернанду додав у скарбничку "Гокс" ще 25 пунктів.

Хто такий Бруну Фернанду

Уродженець Луанди, за океан переїхав у 16 років. На студентському рівні виступав за "Меріленд Террапінс".

На драфті НБА-2019 обраний "Філадельфією" під 34-м номером. Відразу був обміняний до "Атланти", а в жовтні того ж року дебютував під егідою асоціації. Перед сезоном 2021/22 у рамках тристороннього обміну опинився в "Бостоні". Згодом перебував у "Г'юстоні", а в лютому торік повернувся до лав "Гокс".

Став першим ангольцем, який зіграв на рівні НБА. У складі збірної Анголи U-18 на тріумфував на Афробаскеті-2016.