Африканец из "Атланты" вколотил зрелищный данк в разгроме "Шарлотта": момент дня в НБА

Анголец покорил моментом в финальной четверти противостояния с "Шарлоттом". Он получил передачу Богдановича на входе в "краску" и в силовой манере одной правой уложил сверху. Уильямс стал статистом.

"Атланта" одержала разгромную победу дома (132:91). "Хокс" закрепились на 10-й строчке Восточной конференции НБА и последними проходят в плей-офф. Тем временем "Хорнетс" – аж на 13-й позиции.

Самым результативным на паркете стал защитник "Атланты" Деджонте Мюррей. Он набрал 28 очков, сделал 7 подборов и отдал 12 передач. В свою очередь Фернанду добавил в копилку "Хокс" еще 25 пунктов.

Кто такой Бруну Фернанду

Уроженец Луанды, за океан переехал в 16 лет. На студенческом уровне выступал за "Мэриленд Террапинс".

На драфте НБА-2019 выбран "Филадельфией" под 34-м номером. Сразу был обменян в "Атланту", а в октябре того же года дебютировал под эгидой ассоциации. Перед сезоном 2021/22 в рамках трехстороннего обмена оказался в "Бостоне". Впоследствии находился в "Хьюстоне", а в феврале прошлого года вернулся в ряды "Хокс".

Стал первым ангольцем, сыгравшим на уровне НБА. В составе сборной Анголы U-18 не триумфовал на Афробаскете-2016.