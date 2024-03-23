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Геймвінер центрового "Мемфіса" підтвердив провальний сезон "Сан-Антоніо": момент дня в НБА

Сан-Антоніо, Субота 23 березня 2024 09:58
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Геймвінер центрового "Мемфіса" підтвердив провальний сезон "Сан-Антоніо": момент дня в НБА Фото: Джарен Джексон виходить на передматчеву розминку (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився центровий "Мемфіс Гріззліс" Джарен Джексон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець вирішив долю протистояння зі "Сан-Антоніо" на чужому паркеті. На останніх секундах він виконав влучний двоочковий крізь руки опонента за рівного рахунку.

"Мемфіс" здобув непросту виїзну перемогу (99:97) та перервав чотириматчеву серію невдач. "Гріззліс" залишилися на 13-й сходинці Західної конференції НБА. Тим часом "Сперз" тут – безнадійний аутсайдер із рекордом 15 перемог, 55 поразок.

Джексон ще й став найрезультативнішим у складі "Мемфіса". Він набрав 28 очок, зробив 7 підбирань і віддав 2 передачі. Лідер "Сан-Антоніо" Віктор Вембаньяма закінчив із дабл-даблом (31 пункт, 16 підбирань).

Хто такий Джарен Джексон-молодший

Уродженець Нью-Джерсі, виступав за "Мічиган Стейт Спартанс" на студентському рівні. Обраний "Мемфісом" під 4-м номером драфту в 2018 році.

У складі "Гріззліс" проводить шостий сезон поспіль. Восени 2021-го підписав новий 4-річний контракт із "Мемфісом" на 105 млн доларів. Учасник Матчу всіх зірок-2023, а в складі збірної США тріумфував на ЧС-2016 серед 17-річних. За підсумками сезону 2022/23 був визнаний Найкращим гравцем захисного плану.

Син чемпіона НБА-1999 у складі "Сан-Антоніо" Джарена Джексона. Мати – виконавчий директор Жіночої національної асоціації баскетболісток. На рівні старшої школи та коледжу грав разом із Тревоном Блюєттом і Джорданом Пулом.

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