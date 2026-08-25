Афіпський НПЗ знову палає: супутник показав наслідки атаки дронів

упутниковий кадр дозволяє побачити осередок займання на установці СПГК. Її призначення - отримання товарного палива, зокрема бензину та дизеля, а також підготовка сировини для подальшої переробки.

Ця установка вже потрапляла під удар раніше. 7 серпня на Афіпському НПЗ також сталася пожежа. Тоді російська сторона заявляла, що займання було спричинене "падінням уламків українського безпілотника", і повідомляла про його ліквідацію.

Тепер установка знову опинилася в зоні ураження. Нові супутникові дані дозволили зафіксувати наслідки чергової атаки.

Афіпський НПЗ розташований у Краснодарському краї Росії. Підприємство вже неодноразово ставало ціллю українських ударів. За даними "Радіо Свобода", від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завод атакували понад десять разів.