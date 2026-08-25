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Афипский НПЗ снова пылает: спутник показал последствия атаки дронов

22:09 25.08.2026 Вт
1 мин
На спутниковых кадрах видна ячейка возгорания на территории предприятия
aimg Мария Науменко
Фото: последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод (Getty Images)

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после украинской атаки загорелась установка для совместной переработки газа и газоконденсата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу "Радио Свобода".

Упутниковый кадр позволяет увидеть очаг возгорания на установке СПГК. Ее назначение – получение товарного топлива, в частности бензина и дизеля, а также подготовка сырья для последующей переработки.

Эта установка уже попадала под удар раньше. 7 августа на Афипском НПЗ также произошел пожар. Тогда российская сторона заявляла, что возгорание было вызвано "падением обломков украинского беспилотника" и сообщала о его ликвидации.

Теперь установка снова оказалась в зоне поражения. Новые спутниковые данные позволили зафиксировать последствия очередной атаки.

Афипский НПЗ расположен в Краснодарском крае России. Предприятие уже не раз становилось целью украинских ударов. По данным "Радио Свобода", с начала полномасштабного вторжения России в Украину завод атаковали более десяти раз.

Напомним, в ночь на 25 августа Силы обороны Украины поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Об атаке сообщила компания Fire Point, отметив, что украинские дроны попали по предприятию.

Также этой ночью дроны атаковали Ростовскую область. OSINT-источники сообщили о взрывах возле Новошахтинска.

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