Афипский НПЗ снова пылает: спутник показал последствия атаки дронов

Упутниковый кадр позволяет увидеть очаг возгорания на установке СПГК. Ее назначение – получение товарного топлива, в частности бензина и дизеля, а также подготовка сырья для последующей переработки.

Эта установка уже попадала под удар раньше. 7 августа на Афипском НПЗ также произошел пожар. Тогда российская сторона заявляла, что возгорание было вызвано "падением обломков украинского беспилотника" и сообщала о его ликвидации.

Теперь установка снова оказалась в зоне поражения. Новые спутниковые данные позволили зафиксировать последствия очередной атаки.

Афипский НПЗ расположен в Краснодарском крае России. Предприятие уже не раз становилось целью украинских ударов. По данным "Радио Свобода", с начала полномасштабного вторжения России в Украину завод атаковали более десяти раз.