Афины выразили беспокойство из-за закупки Турцией ЗРК РФ

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Евангелос Апостолакис обеспокоен закупкой Анкарой системы ЗРК у России

Министр обороны Греции Эвангелос Апостолакис обеспокоен из-за закупки Турцией российской системы зенитно ракетного комплекса С-400. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Он отметил, что Турция всегда представляет претензии и имеет проблемы с ЕС и США.

"Министр обороны Греции Эвангелос Апостолакис заявил, что озабочен закупкой Турцией российской системы ЗРК С-400", - указано в сообщении.

Вместе с тем, по словам министра, Греция не является первой проблемой Турции.

Напомним, ранее сообщалось, что представители Турции и Соединенных Штатов Америки на переговорах в понедельник, 15 апреля, не смогли выйти из тупика в вопросе покупки Анкарой систем С-400 в Российской Федерации.

15 апреля, глава Минфина Турции Берат Албайрак встречался в Белом доме с президентом Дональдом Трампом. Стороны, в том числе, обсуждали покупку С-400. Однако Вашингтон вновь пригрозил Турции санкциями, а Анкара повторила, что сделка завершена окончательно.

Как писало РБК-Украина ранее, Штаты прекратили поставки в Турцию оборудования и деталей для F-35. Такое решение было принято в связи с планами Анкары купить российскую систему С-400.

Как писало РБК-Украина ранее, в.а. пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс пригрозил Анкаре "серьезными последствиями" в отношениях с США в том случае, если она закупит российские зенитные ракетные системы С-400.