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США и Турция зашли в тупик в переговорах из-за С-400, - WSJ

Новости » Политика    17.04.2019 - 13:29
США и Турция зашли в тупик в переговорах из-за С-400, - WSJ
Фото: Берат Албайрак на встрече с Дональдом Трампом (facebook.com BAlbayrak)

Глава Минфина Турции провел встречу с президентом США 15 апреля

Представители Турции и Соединенных Штатов Америки на переговорах в понедельник, 15 апреля, не смогли выйти из тупика в вопросе покупки Анкарой систем С-400 у Российской Федерации. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления чиновников.

Так, 15 апреля, глава Минфина Турции Берат Албайрак встречался в Белом доме с президентом Дональдом Трампом. Стороны, в том числе, обсуждали покупку С-400. Однако Вашингтон вновь пригрозил Турции санкциями, а Анкара повторила, что сделка завершена окончательно.

Стоит отметить, что ранее турецкие СМИ сообщали, что Албайрак счел подход американского лидера к покупке Анкарой С-400 разумным, а переговоры прошли в конструктивном и позитивном ключе. Сообщалось, что во время встречи были достигнуты договоренности об увеличении объема двусторонней торговли до 75 млрд долларов в год.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс заявил, что закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 представляет большую угрозу для НАТО.

Как писало РБК-Украина ранее, Штаты прекратили поставки в Турцию оборудования и детали для F-35. Такое решение было принято из-за планов Анкары купить российскую систему С-400.

Как писало РБК-Украина ранее, и.о. пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс пригрозил Анкаре "серьезными последствиями" в отношениях с США в том случае, если она закупит российские зенитные ракетные системы С-400.

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