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Афіни висловили занепокоєння через закупівлю Турцією ЗРК РФ

Новини » Політика    20.04.2019 - 04:13
Афіни висловили занепокоєння через закупівлю Турцією ЗРК РФ
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Евангелос Апостолакіс занепокоєний закупівлею Анкарою системи ЗРК у Росії

Міністр оборони Греції Евангелос Апостолакіс  занепокоєний через закупівлю Туреччиною російської системи зенітно ракетного комплексу С-400. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Він зазначив, що Туреччина завжди пред'являє претензії та має проблеми з ЄС та США.

"Міністр оборони Греції Евангелос Апостолакіс заявив, що стурбований закупівлею Туреччиною російської системи ЗРК С-400", - зазначено у повідомленні.

Разом з тим, за словами міністра, Греція не є першою проблемою Туреччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники Туреччини та Сполучених Штатів Америки на переговорах у понеділок, 15 квітня, не змогли вийти з глухого кута в питанні покупки Анкарою систем С-400 у Російської Федерації. 

15 квітня, глава Мінфіну Туреччини Берат Албайрак зустрічався у Білому домі з президентом Дональдом Трампом. Сторони, в тому числі, обговорювали покупку С-400. Однак Вашингтон знову пригрозив Туреччині санкціями, а Анкара повторила, що угода завершена остаточно.

Як писало РБК-Україна раніше, Штати припинили поставки в Туреччину обладнання та деталей для F-35. Таке рішення було прийнято через плани Анкари купити російську систему С-400.

Як писало РБК-Україна раніше, в.о. прес-секретаря Пентагону Чарльз Саммерс пригрозив Анкарі "серйозними наслідками" у відносинах з США в тому випадку, якщо вона закупить російські зенітні ракетні системи С-400.

 

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