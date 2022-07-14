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Афины предложили немцам "перезимовать" энергокризис в Греции

Фото: Афины предложили немцам "перезимовать" энергокризис в Греции (flickr by MJ Rips)
Автор: Иван Носальский

В Греции предложили немцам переждать зиму на Средиземном море на фоне газового кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра туризма Греции Василиса Кикилиаса в комментарии Bild.

"Осенью и зимой мы, греки, будем рады приветствовать немецких пенсионеров, которые хотят испытать средиземноморскую зиму с греческим гостеприимством, мягкой погодой и высококачественными услугами. Мы будем ждать вас здесь", - сказал Кикилиас.

При этом мэр портового города Ханья Панайотис Симандиракис отметил, что в Греции граждане ФРГ могут забыть об отоплении своих домов.

"Мы приглашаем каждого немца, который хочет приехать к нам этой зимой, жить здесь вдали от кризисов. Ханья - идеальное место, чтобы пережить кризисную зиму: теплые, дружелюбные люди и, пожалуй, лучший круглогодичный климат во всей Европе. Нам не нужно отопление в доме", - заявил Симандиракис.

Напомним, ранее власти Германии активировали режим тревоги из-за сокращения запасов и поставок газа. При этом жителей предупредили о росте цен на газ.

Также мы писали, что газопровод "Северный поток" остановился на плановое обслуживание в понедельник утром, 11 июля.

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