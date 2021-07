В Афинах тысячи людей вышли на акции против COVID-вакцинации

Этот протест стал крупнейшей демонстрацией противодействия прививке. В то же время опрос показал, что большинство греков заявили, что собираются получить вакцину, и большинство высказалось за обязательную вакцинацию некоторых слоев населения.

Кроме того, около 41% греков полностью вакцинированы.

"Каждый человек имеет право выбора. Мы решили, что правительство не выбирает для нас", - сказал Фейдон Воволис, кардиолог, который поставил под сомнение научные исследования вокруг защитных масок и вакцины.

#BREAKING: Another Footage:



- After France now Greece plan to vaccinate teenagers triggers protests in Greece #BreakingNews #Greece #France #Athens #France #vaccination #Covid_19 #Internationalleaks #UN #Europe pic.twitter.com/bzGohJuj18