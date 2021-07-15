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В Афінах тисячі людей вийшли на акції проти COVID-вакцинації

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Греція, Четвер 15 липня 2021 00:13
В Афінах тисячі людей вийшли на акції проти COVID-вакцинації Фото: протестувальники вимагали відставки уряду.(Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

В Афінах понад 5 тисяч осіб вийшли на протести проти вакцинації від коронавірусу. Протестувальники вимагали відставки уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цей протест став найбільшою демонстрацією протидії щепленню. Водночас опитування показало, що більшість греків заявили, що збираються отримати вакцину, і більшість висловилася за обов'язкову вакцинацію деяких верств населення.

Крім того, близько 41% греків повністю вакциновані.

“Кожна людина має право вибору. Ми вирішили, що уряд не обирає для нас", - сказав Фейдон Воволіс, кардіолог, який поставив під сумнів наукові дослідження навколо захисних масок та вакцини.

У 11-мільйонній країні з початку пандемії заражено понад 444 700 людей, а 12 782 померли. У середу, 14 липня, органи влади зафіксували майже 3000 нових заражень.

Напередодні влада Греції оголосила обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для співробітників ряду сфер. У разі відмови від щеплення їх будуть усувати від роботи. Крім того, з 16 липня в країні невакциновані не зможуть відвідувати розважальні заклади.

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