В Афінах тисячі людей вийшли на акції проти COVID-вакцинації
В Афінах понад 5 тисяч осіб вийшли на протести проти вакцинації від коронавірусу. Протестувальники вимагали відставки уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Цей протест став найбільшою демонстрацією протидії щепленню. Водночас опитування показало, що більшість греків заявили, що збираються отримати вакцину, і більшість висловилася за обов'язкову вакцинацію деяких верств населення.
Крім того, близько 41% греків повністю вакциновані.
“Кожна людина має право вибору. Ми вирішили, що уряд не обирає для нас", - сказав Фейдон Воволіс, кардіолог, який поставив під сумнів наукові дослідження навколо захисних масок та вакцини.
#BREAKING: Another Footage:— The HbK (@The5HbK) July 14, 2021
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У 11-мільйонній країні з початку пандемії заражено понад 444 700 людей, а 12 782 померли. У середу, 14 липня, органи влади зафіксували майже 3000 нових заражень.
Напередодні влада Греції оголосила обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для співробітників ряду сфер. У разі відмови від щеплення їх будуть усувати від роботи. Крім того, з 16 липня в країні невакциновані не зможуть відвідувати розважальні заклади.