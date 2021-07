В Афінах тисячі людей вийшли на акції проти COVID-вакцинації

Цей протест став найбільшою демонстрацією протидії щепленню. Водночас опитування показало, що більшість греків заявили, що збираються отримати вакцину, і більшість висловилася за обов'язкову вакцинацію деяких верств населення.

Крім того, близько 41% греків повністю вакциновані.

“Кожна людина має право вибору. Ми вирішили, що уряд не обирає для нас", - сказав Фейдон Воволіс, кардіолог, який поставив під сумнів наукові дослідження навколо захисних масок та вакцини.

#BREAKING: Another Footage:



- After France now Greece plan to vaccinate teenagers triggers protests in Greece #BreakingNews #Greece #France #Athens #France #vaccination #Covid_19 #Internationalleaks #UN #Europe pic.twitter.com/bzGohJuj18