В Афинах полиция жестко разогнала студенческий протест

В Афинах (Греция) полиция применила силу для разгона колонны студентов и преподавателей, которые находились вблизи парламента. Они протестовали против разработанного властями закона о высших учебных заведениях.
Об этом сообщает Newsit.
Как сообщается, студенты, преподаватели, а также члены ассоциаций родителей проводили днем митинг в центре столицы. Затем они прошли колонной к парламенту, требуя отменить законопроект об изменении системы высшего образования. Документ среди прочего предполагает создание специальной полиции в университетах.
Когда участники манифестации подошли к зданию главного законодательного органа, произошло столкновение с полицией, которая применила слезоточивый газ и задержала нескольких участников акции.
Напомним, во вторник, 9 февраля, в Мьянме снова протестовали против военного переворота в стране. Между протестующими и силовиками произошли столкновения, которые переросли в стрельбу.
Также РБК-Украина писало, что глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что очередные протестные акции в России в поддержку политика запланированы на 14 февраля.