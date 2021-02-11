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В Афінах поліція жорстко розігнала студентський протест

Автор: Андрій Козловський

В Афінах (Греція) поліція застосувала силу для розгону колони студентів і викладачів, які знаходилися поблизу парламенту. Вони протестували проти розробленого владою закону про вищі навчальні заклади.

Про це повідомляє Newsit.

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Як повідомляється, студенти, викладачі, а також члени асоціацій батьків проводили вдень мітинг в центрі столиці. Потім вони пройшли колоною до парламенту, вимагаючи скасувати законопроект про зміну системи вищої освіти. Документ серед іншого передбачає створення спеціальної поліції в університетах.

Коли учасники маніфестації підійшли до будівлі головного законодавчого органу, відбулося зіткнення з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ і затримала кількох учасників акції.

Нагадаємо, у вівторок, 9 лютого, в М'янмі знову протестували проти військового перевороту в країні. Між протестувальниками і силовиками сталися сутички, які переросли у стрілянину.

Також РБК-Україна писало, що глава мережі регіональних штабів Олексія Навального Леонід Волков заявив, що чергові протестні акції в Росії на підтримку політика заплановано на 14 лютого.

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