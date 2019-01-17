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В Афинах в ходе протеста учителей полиция применила слезоточивый газ

Новости » Происшествия    17.01.2019 - 22:31
В Афинах в ходе протеста учителей полиция применила слезоточивый газ
Фото: столкновения в Греции (GettyImages)

Несколько сотен учителей прошли с маршем по центральной площади Афин

Греческая полиция сегодня, 17 января, применила слезоточивый газ для разгона демонстрации учителей, требующих немедленного отказа правительства от принятия законопроекта, меняющего процедуру приема на работу в государственный сектор на следующие 3 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Skai.

Отмечается, что несколько сотен учителей прошли с маршем на центральную афинскую площадь Синтагма к греческому парламенту, где проводят митинг.

Группа из 20 человек с красными флагами в руках попыталась подняться по мраморной лестнице у памятника Неизвестному солдату к зданию высшего законодательного органа, но отряды полицейского спецназа применили слезоточивый газ и оттеснили демонстрантов вниз.

Напомним, 11 января греческая полиция также применяла слезоточивый газ, чтобы разогнать сотни протестующих учителей.

Также ранее в городе Салоники (Греция) полиция разогнала протестующих антиправительственных митингов с помощью газа.

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