В Афінах у ході протесту вчителів поліція застосувала сльозогінний газ

Фото: зіткнення в Греції (GettyImages)

Кілька сотень вчителів пройшли маршем по центральній площі Афін

Грецька поліція сьогодні, 17 січня, застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрації учителів, які вимагають негайної відмови уряду від прийняття законопроекту, що змінює процедуру прийому на роботу в державний сектор на наступні 3 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Skai.

Наголошується, що кілька сотень вчителів пройшли маршем на центральну афінську площа Синтагма до грецького парламенту, де проводять мітинг.

Група з 20 чоловік з червоними прапорами в руках спробувала піднятися по мармурових сходах біля пам'ятника Невідомому солдату до будівлі вищого законодавчого органу, але загони поліцейського спецназу застосували сльозогінний газ і відтіснили демонстрантів вниз.

Нагадаємо, 11 січня грецька поліція також застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати сотні протестуючих вчителів.

Також раніше в місті Салоніки (Греція) поліція розігнала протестувальників антиурядових мітингів за допомогою газу.