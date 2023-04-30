В Афганістані жінки протестували проти визнання уряду Талібану

Близько 25 жінок влаштували марш житловим районом столиці Афганістану цієї суботи напередодні саміту в Досі, на якому, під егідою ООН, обговорюватиметься "тривалий шлях уперед" для азійської країни.

Під час ходи, що тривала не більше 10 хвилин, жінки скандували "Визнання Талібану - порушення прав жінок". Акція пройшла без зіткнень із силами безпеки.

З тих пір, як Талібан повернувся до влади у 2021 році, протестувальників, які виступали проти поширення обмежень на права жінок, били або затримували, а сили безпеки розганяли протестні акції.

Зазначається, що жодна держава досі не визнала уряд талібів легітимним відтоді, як Талібан захопив владу після виведення військ США з Афганістану в 2021 році.

