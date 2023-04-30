В Афганистане женщины протестовали против признания правительства Талибана

В Кабуле, столице Афганистана, прошла акция протеста афганских женщин, чтобы призвать иностранные страны официально не признавать правительство Талибана в преддверии саммита ООН на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .
Около 25 женщин устроили марш по жилому району столицы Афганистана в эту субботу накануне саммита в Дохе, на котором, под эгидой ООН, будет обсуждаться "длительный путь вперед" для азиатской страны.
Во время шествия, которое длилось не более 10 минут, женщины скандировали "Признание Талибана - нарушение прав женщин". Акция прошла без столкновений с силами безопасности.
С тех пор как Талибан вернулся к власти в 2021 году, протестующих, выступавших против распространения ограничений на права женщин, избивали или задерживали, а силы безопасности разгоняли протестные акции.
Отмечается, что ни одно государство до сих пор не признало правительство талибов легитимным с тех пор, как Талибан захватил власть после вывода войск США из Афганистана в 2021 году.
Напомним, что введенный "Талибаном" запрет неправительственным организациям (НПО) в Афганистане мать сотрудников женского пола подвергли резкой критике министры иностранных дел 12 стран, а также верховный представитель Европейского союза. Отмечается, что такие ограничения могут приостановить гуманитарную помощь.
Также сообщалось, что полтора года спустя после вывода американских войск Афганистан стал координационным центром для "Исламского государства".
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