В Афганистане женщины протестовали против признания правительства Талибана

Около 25 женщин устроили марш по жилому району столицы Афганистана в эту субботу накануне саммита в Дохе, на котором, под эгидой ООН, будет обсуждаться "длительный путь вперед" для азиатской страны.

Во время шествия, которое длилось не более 10 минут, женщины скандировали "Признание Талибана - нарушение прав женщин". Акция прошла без столкновений с силами безопасности.

С тех пор как Талибан вернулся к власти в 2021 году, протестующих, выступавших против распространения ограничений на права женщин, избивали или задерживали, а силы безопасности разгоняли протестные акции.

Отмечается, что ни одно государство до сих пор не признало правительство талибов легитимным с тех пор, как Талибан захватил власть после вывода войск США из Афганистана в 2021 году.