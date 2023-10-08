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В Афганістані стався землетрус, "Талібан" заявляє про тисячі загиблих

Неділя 08 жовтня 2023 10:57
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В Афганістані стався землетрус, "Талібан" заявляє про тисячі загиблих Фото: в Афганістані стався землетрус, "Талібан" заявляє про тисячі загиблий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На заході Афганістану стався смертоносний землетрус, який, як стверджує "Талібан", забрав життя більше 2 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

В суботу, 7 жовтня, Організація Об'єднаних Націй назвала попередню цифру в 320 загиблих, втім, пізніше заявила, що дані ще перевіряються. Місцева влада, зі свого боку, дала оцінку в близько сотню загиблих людей й 500 поранених. Також стверджувала про 465 зруйнованих будинків й ще 135 пошкоджених.

"Партнери та місцева влада очікують, що кількість жертв збільшиться, оскільки пошуково-рятувальні роботи тривають на тлі повідомлень про те, що деякі люди можуть бути заблоковані під завалами будівель", - заявили в ООН.

Речник управління з надзвичайних ситуацій Мохаммад Абдулла Джан заявив, що чотири села в районі Зенда Джан у провінції Герат зазнали найбільшого удару від землетрусу та підземних поштовхів.

Згідно з даними геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 40 км на північний захід від міста Герат. Також за ними послідували три дуже сильні афтершоки магнітудою 6,3, 5,9 і 5,5, а також менші поштовхи.

"Продовжують надходити повідомлення про загиблих і постраждалих від землетрусу, команди знаходяться в лікарнях, надаючи допомогу пораненим і оцінюючи додаткові потреби. Машини швидкої допомоги за підтримки ВООЗ перевозять постраждалих, більшість з яких - жінки і діти", - заявляють в ВООЗ.

Тим часом у Гераті не працює телефонний зв'язок, що ускладнює отримання детальної інформації щодо постраждалих районів.

"Талібан закликав місцеві організації якнайшвидше прибути до постраждалих від землетрусу районів, щоб допомогти доставити поранених до лікарень, надати притулок бездомним і доставити їжу тим, хто вижив. Вони заявили, що органи безпеки повинні використовувати всі свої ресурси і можливості для порятунку людей, які опинилися під завалами", - пише видання.

Влада Афганістану, тим часом стверджує наразі про щонайменше 2060 загиблих.

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