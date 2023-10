В Афганістані стався землетрус, "Талібан" заявляє про тисячі загиблих

В суботу, 7 жовтня, Організація Об'єднаних Націй назвала попередню цифру в 320 загиблих, втім, пізніше заявила, що дані ще перевіряються. Місцева влада, зі свого боку, дала оцінку в близько сотню загиблих людей й 500 поранених. Також стверджувала про 465 зруйнованих будинків й ще 135 пошкоджених.

"Партнери та місцева влада очікують, що кількість жертв збільшиться, оскільки пошуково-рятувальні роботи тривають на тлі повідомлень про те, що деякі люди можуть бути заблоковані під завалами будівель", - заявили в ООН.

Речник управління з надзвичайних ситуацій Мохаммад Абдулла Джан заявив, що чотири села в районі Зенда Джан у провінції Герат зазнали найбільшого удару від землетрусу та підземних поштовхів.

This is Herat province of Afghanistan after yesterday’s devastating earthquake. The government of Afghanistan is using all its available means in the rescue efforts. The International humanitarian and aid organizations should help the affected civilians. pic.twitter.com/XBsGtT4FNJ