В Афганистане произошло землетрясение, "Талибан" заявляет о тысячах погибших

На западе Афганистана произошло смертоносное землетрясение, которое, как утверждает "Талибан", унесло жизни более 2 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

В субботу, 7 октября, Организация Объединенных Наций назвала предварительную цифру в 320 погибших, впрочем, позже заявила, что данные еще проверяются. Местные власти, со своей стороны, дали оценку в около сотни погибших людей и 500 раненых. Также утверждали о 465 разрушенных домах и еще 135 поврежденных.

"Партнеры и местные власти ожидают, что количество жертв увеличится, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются на фоне сообщений о том, что некоторые люди могут быть заблокированы под завалами зданий", - заявили в ООН.

Представитель управления по чрезвычайным ситуациям Мохаммад Абдулла Джан заявил, что четыре села в районе Зенда Джан в провинции Герат подверглись наибольшему удару от землетрясения и подземных толчков.

Это Herat province of Afghanistan po yesterday's devastating earthquake. Управление Афганистана используется всеми его доступными средствами в восстановлении эффектов. International humanitarian and aid organizations should help affected civilians. pic.twitter.com/XBsGtT4FNJ— Muhammad Jalal (@MJalal0093) October 8, 2023

Согласно данным геологической службы США, эпицентр землетрясения находился примерно в 40 км к северо-западу от города Герат. Также за ними последовали три очень сильных афтершока магнитудой 6,3, 5,9 и 5,5, а также меньшие толчки.

"Продолжают поступать сообщения о погибших и пострадавших от землетрясения, команды находятся в больницах, оказывая помощь раненым и оценивая дополнительные потребности. Машины скорой помощи при поддержке ВОЗ перевозят пострадавших, большинство из которых - женщины и дети", - заявляют в ВОЗ.

На територійському краю реверси деструкції пов'язано з одним Афганістанським mostом catastrophic earthquakes в областей области Herat province. Более того, 2,000 человек являются плохими. pic.twitter.com/EMBbenCLEe— Habib Khan (@HabibKhanT) October 8, 2023

Между тем в Герате не работает телефонная связь, что затрудняет получение детальной информации о пострадавших районах.

"Талибан призвал местные организации как можно быстрее прибыть в пострадавшие от землетрясения районы, чтобы помочь доставить раненых в больницы, предоставить убежище бездомным и доставить еду выжившим. Они заявили, что органы безопасности должны использовать все свои ресурсы и возможности для спасения людей, оказавшихся под завалами", - пишет издание.

Власти Афганистана, тем временем утверждают пока о по меньшей мере 2060 погибших.