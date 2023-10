В Афганистане произошло землетрясение, "Талибан" заявляет о тысячах погибших

В субботу, 7 октября, Организация Объединенных Наций назвала предварительную цифру в 320 погибших, впрочем, позже заявила, что данные еще проверяются. Местные власти, со своей стороны, дали оценку в около сотни погибших людей и 500 раненых. Также утверждали о 465 разрушенных домах и еще 135 поврежденных.

"Партнеры и местные власти ожидают, что количество жертв увеличится, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются на фоне сообщений о том, что некоторые люди могут быть заблокированы под завалами зданий", - заявили в ООН.

Представитель управления по чрезвычайным ситуациям Мохаммад Абдулла Джан заявил, что четыре села в районе Зенда Джан в провинции Герат подверглись наибольшему удару от землетрясения и подземных толчков.

Это Herat province of Afghanistan po yesterday's devastating earthquake. Управление Афганистана используется всеми его доступными средствами в восстановлении эффектов. International humanitarian and aid organizations should help affected civilians. pic.twitter.com/XBsGtT4FNJ— Muhammad Jalal (@MJalal0093) October 8, 2023