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В Афганістані стався вибух біля військового аеропорту, є жертви

Фото: в Афганістані стався вибух біля військового аеропорту (wiktionary org.Yumacool)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 січня, в місті Кабул в Афганістані біля військового аеропорту стався вибух, жертвами якого стали 18 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Mehr News Agency.

"Сьогодні вранці біля військового аеропорту Кабула стався вибух, в результаті якого кілька наших громадян загинули та були поранені", - сказав речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Абдул Нафі Такор.

Джерело в афганських службах безпеки також повідомило, що в результаті цього інциденту загинули щонайменше 10 людей, а ще 8 отримали поранення.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 грудня, в одному з ресторанів турецького міста Айдин пролунав вибух. За попередніми даними, загинули 7 людей.

Раніше ми писали, що в Парижі чоловік у віці близько 60 років влаштував стрілянину.

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ВибухАфганистан