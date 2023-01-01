В Афганистане произошел взрыв возле военного аэропорта, есть жертвы

Сегодня, 1 января, в городе Кабул в Афганистане возле военного аэропорта произошел взрыв, жертвами которого стали 18 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Mehr News Agency .

"Сегодня утром у военного аэропорта Кабула произошел взрыв, в результате которого несколько наших граждан погибли и были ранены", - сказал представитель Министерства внутренних дел Афганистана Абдул Нафи Такор.

Источник в афганских службах безопасности также сообщил, что в результате этого инцидента погибли по меньшей мере 10 человек, а еще 8 получили ранения.