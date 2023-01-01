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В Афганистане произошел взрыв возле военного аэропорта, есть жертвы

Фото: в Афганистане произошел взрыв возле военного аэропорта (wiktionary org.Yumacool)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 января, в городе Кабул в Афганистане возле военного аэропорта произошел взрыв, жертвами которого стали 18 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Mehr News Agency .

"Сегодня утром у военного аэропорта Кабула произошел взрыв, в результате которого несколько наших граждан погибли и были ранены", - сказал представитель Министерства внутренних дел Афганистана Абдул Нафи Такор.

Источник в афганских службах безопасности также сообщил, что в результате этого инцидента погибли по меньшей мере 10 человек, а еще 8 получили ранения.

Напомним, в пятницу, 30 декабря, в одном из ресторанов турецкого города Айдын раздался взрыв. По предварительным данным, погибли 7 человек.

Ранее мы писали, что в Париже мужчина в возрасте около 60 лет устроил стрельбу.

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ВзрывАфганистан