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В Афганістані розбився російський літак

Фото: в Афганістані розбився російський літак (wikipedia)
Автор: Наталія Юрченко

Російський приватний літак розбився в Афганістані. На його борту було шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та "Росавіацію".

Російський літак Falcon 10 перестав виходити на зв'язок і зник з радарів увечері в суботу, 20 січня, над Афганістаном (біля кордону з Таджикистаном). Як зазначає Reuters, афганська поліція повідомила про авіакатастрофу у північній провінції Бадахшан.

За попередніми даними, на борту перебувало шестеро осіб - двоє пасажирів та четверо членів екіпажу.

"Росавіація" повідомила, що літак виконував чартерний санітарний рейс за маршрутом Гая (Індія) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковський (Росія). Першочерговим місцем вильоту був аеропорт Утапао в Таїланді.

Літак був зареєстрований у державному реєстрі повітряних суден РФ. Він належить ТОВ "Атлетік Груп" та неназваній приватній особі. 

Нагадаємо, цього тижня у столиці Киргизстану - місті Бішкек - упав військовий вертоліт Мі-8. Авіакатастрофа сталася на авіабазі "Фрунзе-1".

Також РБК-Україна повідомляло, що у Польщі впав невеликий літак. Причиною аварії стала відмова авіоніки, на борту були двоє людей.

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Російська ФедераціяАфганистанРосавиация